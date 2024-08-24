Синоптики поделились прогнозом погоды на День Независимости

2024-08-24 11:30

День Независимости в Украине будет теплым и без осадков. Дождь и гроза ожидаются только в Донецкой и Запорожской областях. Также синоптики говорят, что сегодня будет наблюдаться небольшая облачность.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня ветер будет преимущественно северным, скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха в западных, северных, большинстве центральных областей поднимется до +26°...+31°. На остальной территории Украины - до +29°...+34°.

Погода в Киеве и области

Небольшая облачность будет в Киевской области и столице.

По данным синоптиков, осадки не ожидаются.

В области воздух прогреется до +26°...+31°, а в Киеве - до +26°...+28°.

Напомним, в Киеве на эти выходные объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее синоптики прогнозировали, что жара в Украине начнет спадать до конца августа.