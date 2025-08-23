Через войны и революции. Каким был путь Украины к Независимости

Украина отмечает 34-ю годовщину провозглашения независимости. События 24 августа 1991 года означали победу в долгой борьбе за государственность. Однако сегодня украинцы снова вынуждены отстаивать свободу в полномасштабной войне с рф.
Подробнее о ключевых этапах в истории борьбы многих поколений за независимость.
Украинская революция
Провозглашение независимости Украины 24 августа 1991 историки называют восстановлением государственности, поскольку впервые национальное государство возникло во времена Украинской революции (национально-освободительной борьбы) 1917-1921 годов.
От него современная Украина "унаследовала" герб, флаг и гимн, денежную единицу гривну, украинский как государственный язык, принцип соборности. За период национально-освободительной борьбы были созданы государственные институты: первый украинский парламент (Центральная Рада) и первое украинское правительство (Генеральный Секретариат Центральной Рады).
Самостоятельность Украинской народной республики (УНР) была утверждена в 1918 году на фоне войны с большевиками, которые наступали на Киев. Мужество и патриотизм молодых украинцев в бою под Крутами помогли приостановить продвижение отрядов врага. УНР выиграла время для участия в заключении Берестейского мира, по которому получила международное признание и военную помощь.
Несмотря на нестабильную политическую ситуацию, несколько смен власти и окончательный переход страны под контроль большевиков на долгие годы, в период Украинской революции в 1919 году произошло еще одно знаковое событие – провозглашение Акта Злуки земель УНР и ЗУНР в единую соборную Украину.
Софийская площадь в Киеве в день провозглашения Акта Злуки 22 января 1919
Вторая мировая. Восстановление государственности и борьба УПА
Территория Украины была полностью оккупирована немецкими войсками и страдала от самых кровопролитных боев Второй мировой войны. Однако в те годы украинцы также продолжали бороться за самостоятельность страны.
30 июня 1941 после ухода советских войск из Львова Организация украинских националистов под руководством Степана Бандеры (ОУН(б) провозгласила Акт восстановления Украинского Государства. Этот процесс охватил всю территорию западных областей, Житомирскую и западные районы Киевской области, где представители ОУН провозглашали Акт на многолюдных сборах.
Львов в день провозглашения Акта восстановления Украинского государства
В ответ нацисты начали массовые аресты украинских патриотов. Из-за чего ОУН перешла в подполье и организовала движение сопротивления немцам и красноармейцам, а уже в конце 1942 года была создана Украинская повстанческая армия (УПА).
Своей целью УПА ставило подготовку мощного восстания, которое должно было бы начаться в момент, когда СССР и Германия истощат друг друга, и привести к созданию самостоятельного единого государства, включающего все этнические украинские земли.
После поражения нацистской Германии и окончания Второй мировой войны УПА боролась за независимость Украины в противостоянии с коммунистическим тоталитарным режимом. Сопротивление в подполье продолжалось до середины 1950-х.
Исторический Акт. Как провозглашали независимость
Последний месяц лета 1991 года был насыщен событиями. На фоне путча в Москве и попытки отстранить от власти советского лидера Горбачева, 24 августа десятки тысяч киевлян собрались на митинг под зданием Верховной рады. В этот день в парламенте проходило внеочередное заседание.
Из-за высокого напряжения среди митингующих депутаты решили транслировать события из зала Рады на улицу. Такая трансляция производилась впервые.
В результате заседания большинство депутатов проголосовали за принятие Акта провозглашения независимости Украины. Текст документа состоял из 93 слов, был набран на машинке и помещался на одном листке.
Интересно, что черновик Акта написали утром 23 августа Леонтий Сандуляк и Левко Лукьяненко в школьной тетради. Для документа выбрали термин "акт", поскольку слово "закон" казалось им слишком обыденным и намекало на многократное действие.
Непосредственно на Акте депутаты оставили надписи: "Слава Україні", "Ще не померла і не помре", "Від сьогодні – будьмо".
Революции в годы независимости
После провозглашения независимости украинцы продолжили отстаивать курс на демократическое развитие страны. Но действия властей заставляли граждан выходить на протесты, которые дали толчок судьбоносным изменениям.
В ноябре 2004 года люди вышли на Майдан из-за массовых фальсификаций во время выборов президента. Сторонники кандидата Виктора Ющенко собрались в центре Киева с требованием признать недействительными результаты голосования, согласно которым победил Виктор Янукович.
Украинцам тогда удалось добиться повторного второго тура выборов. В результате главой государства стал Ющенко, а Верховная рада приняла изменения в Конституцию по уменьшению президентских полномочий.
Однако Януковичу все же удалось прийти к власти. Осенью 2013 из-за решения его правительства приостановить процесс интеграции Украины в ЕС вспыхнули новые протесты. Силовики устроили жестокий разгон активистов, что повлекло за собой еще большую волну негодования украинцев. В течение зимы 2013-2014 в результате столкновений погибли более сотни мирных граждан.
Разгон активистов во время Революции Достоинства
Результатом Революции Достоинства стало бегство Януковича и смена власти, но нестабильной ситуацией в Украине воспользовалась россия.
Вторжение рашистов
Вопрос принадлежности Крыма неоднократно становился предметом разногласий между Украиной и рф. На фоне событий Революции Достоинства россия аннексировала полуостров, однако на этом захватчики не остановились.
В течение весны 2014-го пророссийские силы захватили ряд городов Донецкой и Луганской областей и провозгласили там создание так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Протест в Крыму в 2014 году
Украинские войска начали Антитеррористическую операцию, во время которой удалось освободить часть оккупированных территорий. Несмотря на попытки сторон вести переговоры, конфликт продолжался, что в итоге привело к полномасштабному вторжению россии в феврале 2022 года. Силы обороны отстояли Киев, освободили оккупированные в начале вторжения территории Харьковщины и Херсонщины, потопили значительную часть Черноморского флота рф, регулярно ослабляют силы врага ударами дронов по глубокому российскому тылу.
Борьба украинцев за право свободно жить на своей земле продолжается.