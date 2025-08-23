Через войны и революции. Каким был путь Украины к Независимости

2025-08-23 14:36

Подробнее о ключевых этапах в истории борьбы многих поколений за независимость.

Украина отмечает 34-ю годовщину провозглашения независимости. События 24 августа 1991 года означали победу в долгой борьбе за государственность. Однако сегодня украинцы снова вынуждены отстаивать свободу в полномасштабной войне с рф.

Украинская революция

Провозглашение независимости Украины 24 августа 1991 историки называют восстановлением государственности, поскольку впервые национальное государство возникло во времена Украинской революции (национально-освободительной борьбы) 1917-1921 годов.

От него современная Украина "унаследовала" герб, флаг и гимн, денежную единицу гривну, украинский как государственный язык, принцип соборности. За период национально-освободительной борьбы были созданы государственные институты: первый украинский парламент (Центральная Рада) и первое украинское правительство (Генеральный Секретариат Центральной Рады).

Самостоятельность Украинской народной республики (УНР) была утверждена в 1918 году на фоне войны с большевиками, которые наступали на Киев. Мужество и патриотизм молодых украинцев в бою под Крутами помогли приостановить продвижение отрядов врага. УНР выиграла время для участия в заключении Берестейского мира, по которому получила международное признание и военную помощь.

Несмотря на нестабильную политическую ситуацию, несколько смен власти и окончательный переход страны под контроль большевиков на долгие годы, в период Украинской революции в 1919 году произошло еще одно знаковое событие – провозглашение Акта Злуки земель УНР и ЗУНР в единую соборную Украину.

Софийская площадь в Киеве в день провозглашения Акта Злуки 22 января 1919

Вторая мировая. Восстановление государственности и борьба УПА

Территория Украины была полностью оккупирована немецкими войсками и страдала от самых кровопролитных боев Второй мировой войны. Однако в те годы украинцы также продолжали бороться за самостоятельность страны.

30 июня 1941 после ухода советских войск из Львова Организация украинских националистов под руководством Степана Бандеры (ОУН(б) провозгласила Акт восстановления Украинского Государства. Этот процесс охватил всю территорию западных областей, Житомирскую и западные районы Киевской области, где представители ОУН провозглашали Акт на многолюдных сборах.

Львов в день провозглашения Акта восстановления Украинского государства

В ответ нацисты начали массовые аресты украинских патриотов. Из-за чего ОУН перешла в подполье и организовала движение сопротивления немцам и красноармейцам, а уже в конце 1942 года была создана Украинская повстанческая армия (УПА).

Своей целью УПА ставило подготовку мощного восстания, которое должно было бы начаться в момент, когда СССР и Германия истощат друг друга, и привести к созданию самостоятельного единого государства, включающего все этнические украинские земли.

После поражения нацистской Германии и окончания Второй мировой войны УПА боролась за независимость Украины в противостоянии с коммунистическим тоталитарным режимом. Сопротивление в подполье продолжалось до середины 1950-х.

Исторический Акт. Как провозглашали независимость

Последний месяц лета 1991 года был насыщен событиями. На фоне путча в Москве и попытки отстранить от власти советского лидера Горбачева, 24 августа десятки тысяч киевлян собрались на митинг под зданием Верховной рады. В этот день в парламенте проходило внеочередное заседание.

Из-за высокого напряжения среди митингующих депутаты решили транслировать события из зала Рады на улицу. Такая трансляция производилась впервые.