Спорт Завтра в Киеве общественный транспорт продлит работу на час

2021-09-13 20:00

В ночь со вторника, 14 сентября, на среду, 15 сентября, метро в Киеве и общественный наземный транспорт продлят работу на один час. Такое решение приняли из-за футбольного матча на НСК «Олимпийский».

Об этом сообщается в пресс-службе КГГА.

На 1 час продлит работу общественный транспорт таких маршрутов:

троллейбусных - № 3, 8, 18, 24, 26, 30, 41;

трамвайных - № 1, 8, 28.

Кроме того, обеспечат дежурство резервных автобусов, которые в случае необходимости будут привлечены на маршрутах № 33-Т, 55, 69, 99.

Однако, украинцев предупреждают о возможном закрытии на вход станции метро "Олимпийская" перед началом футбольного матча и после окончания игры - станций «Олимпийская», «Дворец спорта» и «Площадь Льва Толстого».

Такие ограничения применяются из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

Напомним, ранее сообщалось, что с 14 по 16 сентября в Киеве и Киевской области на территории Белоцерковского и Обуховского районов Координационная группа Антитеррористического центра при ГУ СБУ будет проводить антитеррористические учения.