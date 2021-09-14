Детали Взятки, вымогательство и коррупция: как начальник Болградского сервисного центра МВД землю в Ореховке захватывает

2021-09-14 16:18

Знакомьтесь, Пейчев Николай Иванович 1961 года рождения - начальник Болградского регионального сервисного центра МВД (ТСЦ 5151). Более 15 лет Николай Иванович является бессменным начальником центра, пережил все его реорганизации и переименования.

В подведомственном учреждении установил систему поборов и взяток. Такса за получение прав – 200 долларов. Знающие люди рассказывают, что сдать или даже просто обменять документ бесплатно практически невозможно. А если и получается, то расплачиваться за это приходиться позже и не деньгами, а услугами.

В 2010 году, пользуясь связями в силовых ведомствах, начал навязывать местным фермерам и физлицам свою «помощь» в обработке земель сельхозназначения в Ореховке.

В 2018 году основал Фермерское хозяйство "Земля плюс люди". Формально руководит хозяйством супруга Пейчева Феодора Ильинична, а всю "черновую" работу по обработке земли и выращиванию урожая проводит сын, бывший старший налоговый инспектор Измаильского ГУ ДФС, а ныне депутат сельского совета - Пейчев Анатолий Николаевич.

Со временем, когда собранные с автомобилистов взятки перестали помещаться в погребе, начал обворовывать своих односельчан, заставляя продавать за бесценок землю.

Не гнушаясь шантажом и запугиванием, пользуясь связями и служебным положением Николай Иванович несколько лет подряд вынуждал односельчан передавать паи, что позволило стать одним из самых больших землевладельцев в ОТГ. По самым скромным подсчетам в руках у начальника регионального сервисного центра скопилось уже более 1000 га земли, в том числе находящихся в государственной собственности пастбищ.

Работа с землёй проводится без договоров аренды с пайщиками, наёмные работники не трудоустроены официально, и, как следствие, налоги в бюджет не поступают. Привычка плевать на закон и околокриминальные связи помогли Николаю Ивановичу без какой-либо разрешительной документации пробурить две скважины и обеспечивать свое предприятие водой, в ущерб национальным интересам пользуется природными недрами в личных целях.



Закономерно, что захватив в Ореховке большую часть плодородной земли, Пейчев, привыкший ни за что не платить на государственной должности, будет платить односельчанам гроши.