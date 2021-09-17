Детали Оливер Стоун: Спецслужбы США десятилетиями спонсировали и тренировали украинскую оппозицию, включая крайних националистов

2021-09-17 12:15

Спецслужбы США десятилетиями спонсировали и тренировали украинскую оппозицию, включая крайних националистов, преследуя цель установить в этой стране проамериканский и антироссийский политический режим. Такое мнение выразил выдающейся американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Оливер Стоун, который в последние годы активно взялся за украинскую тему и выпустил такие известные картины как “Украина в огне” (2016) и “В борьбе за Украину” (2019), передает российская “Парламентская газета”.

Об этом пишет 112ua.tv.

По версии режиссёра, штаб управления развития событий в Украине в 2014-м году фактически находился в посольстве США в Киеве.

На этом он особо акцентирует внимание в киноленте “Украина в огне”, которая рассказывает об истории украинского государства с XVII века до наших дней. В частности, в фильме подробно показано становление украинского национализма, лидеры которого в конце концов пришли к власти в Киеве в 2014 году.

В другой же картине Стоуна “В борьбе за Украину” показывается развитие событий в Украине после событий 2014 года. Он пытается разобраться в причинах затянувшегося политического кризиса и способствовать окончанию войны в Донбассе, унесшей жизни тысяч мирных граждан. В частности, в фильме Стоун беседует с президентом России Владимиром Путиным, главой политического совета украинской партии “Оппозиционная платформа — За жизнь” Виктором Медведчуком, его женой — журналисткой Оксаной Марченко, а также с американским репортёром Ли Странаханом и политологом Иваном Качановским.

Так, в самом начале фильма Оксана Марченко спрашивает у Стоуна: “А вот этот интерес к Украине, почему вас вообще заинтересовала эта Украина? Где Украина, где Америка?”.

“Потому что меня беспокоит война, — отвечает Стоун. — Я гражданин мира. Я сам воевал во Вьетнаме”.

Стоун рассказывает о крахе украинского государственного проекта, уничтожении огромного научно-технического и экономического потенциала, который был у Украины после распада СССР.

Далее Стоун и Медведчук говорят о двух концепциях развития Украины. Первая направлена на разрыв всех связей с Россией и превращение страны в антироссийский плацдарм США, вторая — на сотрудничество с Россией. Увы, констатируют они, в 2014 году к власти в Украине пришли сторонники первой концепции.

“В 90-х годах мы исходили из того, что на Украине есть раскол, который угрожает распадом, — рассказывает Медведчук Стоуну. — К сожалению, процесс распада начался. Возникает вопрос: почему? Ошибка сегодняшней власти заключается в том, что она пытается строить страну на идентичности, близкой только части народа. Это самая большая стратегическая ошибка нынешней власти, потому что эта идентичность никогда не укрепится на территории всей Украины”.

“Они пытаются делать более по-европейски, но нельзя пойти против природы, у многих украинцев другие традиции, другие ценности и не нужно им скармливать Америку. Вы получаете худшее от Америки”, — говорит, в свою очередь, Стоун.

Также в фильме отмечается, что американцы используют Украину для давления на Россию. Всё остальное их не интересует.

Напомним, ранее глава политсовета партии “Оппозиционная платформа – За жизнь”, народный депутат Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский заигрывает с национал-радикалами. Тем не менее они не поддержат его ни сейчас, ни в будущем.

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