Во вторник синоптики прогнозируют местами небольшие дожди почти во всех регионах Украины, однако в разное время. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра.
Ночью 21 сентября осадки ожидаются в северных и южных областях, днем – в восточных и северо-восточных областях. В Карпатах возможен дождь с мокрым снегом. На остальной территории осадков не прогнозируют.
На днях также ожидают заморозки ночью в западных областях. В общем, температура ночью 1-6 градусов, днем 5-10.
В столичном регионе будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Днем 21 сентября осадков не ожидают.