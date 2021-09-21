Украина КАРТА Прогноз погоды на 21 сентября: сегодня ожидаются дожди, к вечеру температура упадет

2021-09-21 08:15

Во вторник синоптики прогнозируют местами небольшие дожди почти во всех регионах Украины, однако в разное время. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра.

Ночью 21 сентября осадки ожидаются в северных и южных областях, днем ​​– в восточных и северо-восточных областях. В Карпатах возможен дождь с мокрым снегом. На остальной территории осадков не прогнозируют.

На днях также ожидают заморозки ночью в западных областях. В общем, температура ночью 1-6 градусов, днем ​​5-10.

В столичном регионе будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Днем 21 сентября осадков не ожидают.

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