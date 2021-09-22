Украина фото Покушение на Сергея Шефира: Под Киевом расстреляли из автомата машину первого помощника Зеленского

2021-09-22 11:20

Сегодня у села Лесники (Киево-Святошинский район Киевской области) расстреляли автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, ранен водитель машины.

Известно, что водитель чиновника получил три пулевых ранения. Сообщается, что в машину осуществили выстрелы автоматной очередью.

«Стреляли в Шефира. Водитель получил три пули. Сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Шефир жив, не ранен», – сообщил народный депутат Евгений Шевченко.

"Сегодня, около 10 часов утра, недалеко от села Лесники была обстреляна машина первого помощника президента Сергея Шефира", - говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины.

Отмечается, что в автомобиль попало более 10 пуль. Ранен водитель. Сейчас на месте работают следственно-оперативные группы полиции.

Нападающих ищут. Правоохранители ввели спецоперацию «Сирена».

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Сергей Шефир — украинский государственный деятель, директор и основатель «Студии Квартал-95». С 25 мая 2019 года назначен первым помощником президента Украины.