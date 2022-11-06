ВОЙНА В Украине Пьяные роССияне на Запорожье зарезали коров и стреляли по своим - соцсети

2022-11-06 14:00

Четверо мобилизованных устроили дебош в запорожском городе Васильевка. Их всех задержали.

В Запорожской области мобилизованные россияне напились до такой степени, что начали резать коров, угнали машину и открыли огонь по своим. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В сообщении говорится, что 30 октября четверо мобилизованных устроили дебош в запорожском городе Васильевка. Сперва они зачем-то зарезали 13 коров на ферме, где размещались российские военные, а затем выгнали ее же хозяина из дома.

Дальше ситуация стала еще хуже: мобилизованные напали на военных, которые несли службу возле фермы, и избили их. После этого они и вовсе угнали у местных рабочих автомобиль - на одном из постов лихую четверку призывников все же остановили, но они открыли огонь и ранили российского сержанта.

"Судя по всему, сами мобилизованные не до конца понимали, что делают, и, по словам очевидцев, были пьяны почти до обморочного состояния. В итоге всех четверых задержали - нарушителями спокойствия оказались Хетаг Бердиев, Руслан Хостикоев и двое братьев Авлоховых. В ближайшее время им, вероятно, предъявят обвинения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что россияне на Киевщине изнасиловали беременную женщину, в результате чего она потеряла ребенка. Им сообщили о подозрении.