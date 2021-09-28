Политика Покушение на Сергея Шефира: к расследованию подключили специалистов из США и Великобритании

2021-09-28 10:12

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинские правоохранители работают над расследованием покушения на Шефира с коллегами из Соединенных Штатов Америки и Великобритании.

"Я считаю, что стреляли не только в Сергея и Александра (водителя). Это были выстрелы в демократию и будущее Украины. Но мы сильны и этот трусливый привет из девяностых, которым кто-то попытался запугать или что-то показать, это тщетные попытки", - отметил Ермак в эфире программы "Свобода слова на ICTV".

По его словам, случившееся означает, что Украина стоит на верном пути реального реформирования страны.

Глава Офиса президента сообщил, что покушение вызвало "бешеную реакцию" и Офис президента и он сам лично получили много звонков со словами поддержки со стороны практически всех друзей и партнеров страны.

Ермак добавил, что многие из них предложил помощь, поэтому сейчас украинские правоохранители работают над расследованием покушения и с коллегами из США и Британии.

"Думаю, что мы узнаем, кто за этим стоял. Но это были силы, которые не хотят реформ в стране, которые не хотят прекращения войны, которые не хотят очистки нашей страны от криминалитета", - подчеркнул он.