Украина фото По автомобилю помощника президента Сергея Шефира выпустили шесть автоматных очередей

2021-09-22 14:00

Главный прокурор Киевской области Алексей Хоменко раскрыл детали покушения на ближайшего друга и бизнес-партнера Зеленского.

По его данным, по автомобилю помощника президента Сергея Шефира совершили около 18 выстрелов, в результате чего был ранен водитель, его жизни уже ничего не угрожает. Если учитывать, что правильная очередь автомата состоит из трех-четырех выстрелов, то по машине Шефира было выпущено от четырех до шести очередей.

Ранее СМИ сообщили, что водитель госпитализирован в реанимацию больницы Феофания.

"Автомобиль, в котором находился Шефир, ехал в направлении Киева, между селами Ходосовка и Лесники по автомобилю из посадки было совершено около 18 выстрелов из автоматического оружия. Сам Сергей Шефир не пострадал, однако ранение получил его водитель. Со слов медицинских работников, его жизни ничего не угрожает", - отметил Хоменко.

"Водителю Шефира удалось покинуть место проишествия и доехать до парковки магазина АТБ, где он вызвал полицию и скорую", - рассказал Хоменко