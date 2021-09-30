Детали ПЯТЬ ШАГОВ К УСПЕШНОМУ ПОИСКУ РАБОТЫ

2021-09-30 22:14

Если вас все чаще посещают мысли о смене работы и направления деятельности, к этому вопросу нужно подойти со всей ответственностью. Страх перемен останавливает многих людей, он мешает им достигать целей, менять жизнь к лучшему и продвигаться по карьерной лестнице. Сегодня расскажем о том, где искать новые вакансии, и о пяти основных шагах, которые следует предпринять, прежде чем сменить деятельность.

Где искать объявления о работе?

Когда дело касается смены работы, большинство соглашается на первый, удачно подвернувшийся вариант, что в конечном итоге не приносит ожидаемой радости. К смене сферы деятельности и профессии нужно подходить взвешенно. Воспользовавшись сервисом OLX Работа, вы сможете просмотреть различные вакансии Борисполь — немаленький город, и здесь их найдется очень много. Ежедневно каталог пополняется разнообразными предложениями. Вооружившись терпением и поставив перед собой цели, вы непременно достигнете успеха.

Пять шагов, с которых стоит начать поиски работы

Перед поиском новой вакансии, начните со следующих пяти шагов:

Выпишите на чистый лист бумаги свои сильные и слабые личностные качества, которые помогут вам в той или иной сфере деятельности. Этот список пригодится при составлении резюме и поможет провести параллели между требованиями рекрутера и вашими сильными сторонами. Помните, что резюме на момент отправки должно быть актуальным. Не обесценивайте этот шаг, распишите подробно ваш предыдущий опыт работы, полученное образование, знания и навыки. Если вы проходили обучающие тренинги и курсы, обязательно отметьте это в резюме. А также уделите особое внимание личным качествам, которые могут привлечь внимание рекрутера. Проинформируйте родных и друзей о намерении сменить профессию. Не стоит пренебрегать живым общением. Часто слухи помогают найти новую вакансию в короткие сроки. Изучите рынок труда. Приступая к поискам новых вакансий через сервис OLX Работа, важно понимать, какие профессии наиболее востребованы. Не теряйте выдержку и упорство. Каким бы отличным специалистом вы ни были, важно морально подготовить себя к отказу. Не все запросы обречены на успех.

И помните, что залогом успеха является умение правильно оценивать свои возможности и при этом не обесценивать достижения.