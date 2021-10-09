С помощью санкций Зеленский и его окружение воюют против своего главного политического оппонента Медведчука, – "Регнум"

2021-10-09 14:39

Публикация "Документов Пандоры" об офшорных махинациях Владимира Зеленского и его окружения – это не первый критический сигнал Запада. Об этом в статье на влиятельном сайте "Регнум" пишет политический обозреватель Дмитрий Смирнов.

"Публикация "Документов Пандоры" – результатов расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) – произвела в Украине эффект разорвавшейся бомбы. Если кратко, то, как пишет, к примеру, влиятельное английское издание The Guardian, Зеленский, пришедший к власти на лозунгах борьбы против олигархов, которые прячут свои капиталы в офшорах, сам оказался таким же", – подчеркивает журналист.

Смирнов сообщает, что Зеленский и его окружение используют санкции не только для борьбы против своего главного политического оппонента в лице Виктора Медведчука, но и для передела бизнеса в Украине.

"И если сначала Зеленский & Co использовали этот инструмент для борьбы против своего главного политического оппонента в лице Виктора Медведчука ("Оппозиционная платформа – За жизнь", то вскоре санкции начали применять для решения бизнес-вопросов", – констатирует журналист.

В то же время, Смирнов отмечает, что публикация "Документов Пандоры" – это не первый сигнал для окружения Зеленского о том, что на Западе наблюдают за их "художествами".

"До этого о запрете сразу трех телеканалов и репрессиях против оппозиции писали десятки тысяч западных СМИ. Например, аккурат накануне визита Зеленского в США президент Freedom House Майкл Абрамовитц направил открытое письмо президенту Джо Байдену с рекомендацией во время переговоров затронуть тему атаки украинской власти на СМИ", – напоминает автор.

"А в сентябре о том, что новая власть на самом деле строит на Украине авторитаризм, написало влиятельное британское издание The Independent. Статья видного российского прозападного экономиста и социолога Вячеслава Иноземцева так и называлась "Нельзя позволить авторитаризму пустить корни – где бы то ни было", – добавляет журналист.

Смирнов приходит к выводу, что на самом деле под видом заботы о государстве Зеленский и его окружение ведут войну против оппозиции во главе с Виктором Медведчуком.

"Как известно, короля играет свита. А люди из свиты Зеленского, пришедшего к власти на лозунгах борьбы против олигархов, решили сами стать олигархами. Именно поэтому под прикрытием того, что "государевы люди" радеют за Украину, идет война против оппозиции. Ведь 7 из 10 избирателей, разочаровавшихся в Зеленском, уходят либо к Медведчуку, либо к более мелким идейно близким политическим силам", – заключает политический обозреватель Дмитрий Смирнов.