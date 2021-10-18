Украина фото Львовский дирижер стала прототипом для эксклюзивной серии куклы Barbie

2021-10-18 09:03

Украинский дирижер похвасталась, что в ее честь создали эксклюзивную куклу Barbie. Событие приурочено к выставке "Мечтатели и изобретатели" в Одессе.

Об этом Оксана Лынив написала в сети, передает издание Буквы.

Напомним, Оксана Лынив возглавит один из ведущих театров Италии - Муниципальный театр в Болонье. Уроженка Львова стала первой женщиной за всю историю существования театра, основанного в 1763 году, которая была приглашена на эту высокую и ответственную должность.

Также, в прошлом году украинка стала первой женщиной-дирижером престижного оперного фестиваля, который проходит в немецком Байройте уже145 лет.

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