Одесская "Барби" поразила поклонников соблазнительными фото

Известная украинская модель Валерия Лукьянова, более известна как одесская "Барби", поразила поклонников горячими снимками в откровенном купальнике со своего отдыха в Мексике. Снимки она опубликована на ее странице в Instagram.
На фото Валерия позирует в черном купальнике, который подчеркивает все достоинства ее фигуры.
Стоит отметить, что фотографии были сделаны на фоне моря Калифорнийского залива, также известного как море Кортеса и Алое море.
Подписчики певицы восхитились сделанными фото и отметилиотметив, что она очень красивая и с идеальной фигурой.