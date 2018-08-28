Мир Одесская "Барби" поразила поклонников соблазнительными фото

2018-08-28 16:58 123

 

Известная украинская модель Валерия Лукьянова, более известна как одесская "Барби", поразила поклонников горячими снимками в откровенном купальнике со своего отдыха в Мексике. Снимки она опубликована на ее странице в Instagram.

На фото Валерия позирует в черном купальнике, который подчеркивает все достоинства ее фигуры.

Стоит отметить, что фотографии были сделаны на фоне моря Калифорнийского залива, также известного как море Кортеса и Алое море.

 

Подписчики певицы восхитились сделанными фото и отметилиотметив, что она очень красивая и с идеальной фигурой.

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