Мир Одесская "Барби" поразила поклонников соблазнительными фото

2018-08-28 16:58 123

Известная украинская модель Валерия Лукьянова, более известна как одесская "Барби", поразила поклонников горячими снимками в откровенном купальнике со своего отдыха в Мексике. Снимки она опубликована на ее странице в Instagram.

На фото Валерия позирует в черном купальнике, который подчеркивает все достоинства ее фигуры.

Стоит отметить, что фотографии были сделаны на фоне моря Калифорнийского залива, также известного как море Кортеса и Алое море.

Подписчики певицы восхитились сделанными фото и отметилиотметив, что она очень красивая и с идеальной фигурой.