Жизнь Коронавирус вернулся. В Минздраве раскрыли данные за минувшую неделю

2024-02-02 10:27

За неделю в Украине умерли 34 больных коронавирусом и восемь - гриппом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Отмечается, что был зарегистрирован высокий уровень превышения эпидемического порога в Житомирской, Хмельницкой и Черновицкой областях. В пяти областях - Винницкой, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черниговской - средний уровень. В других регионах - неэпидемический уровень.

За предыдущую неделю, с 22 по 28 января, ОРВИ, гриппом и COVID-19 заболели 185 402 украинца, из них 96 120 - дети до 17 лет. Диагноз COVID-19 установлен в течение недели 3 492 пациентам. В больницы госпитализированы 6 120 человек, из них 2 607 - дети. Медики сообщили о 34 летальных случаях среди больных коронавирусной инфекцией и восьми - среди больных гриппом. Все умершие не имели профилактических прививок против гриппа и не были вакцинированы против COVID-19.

По словам заместителя министра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Игоря Кузина, сейчас Украина находится в середине эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ.

"Из-за циркуляции вирусов гриппа в 22 регионах страны наблюдается подъем заболеваемости ОРВИ, в том числе среди детей. Учитывая данные еженедельного мониторинга, ожидается, что с января и по апрель вирус гриппа будет преобладать над коронавирусной инфекцией", - отметил он.