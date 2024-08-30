Мир В США распространяется смертельно опасная болезнь, от которой нет ни вакцины ни лекарств

2024-08-30 14:35

Восточный энцефаломиелит лошадей, редкое, но смертельно опасное заболевание, передаваемое через укусы комаров, распространяется по нескольким штатам США. Уже зарегистрирован первый летальный случай в Нью-Гэмпшире, сообщает The Washington Post.

Эта острая инфекция, поражающая головной и спинной мозг, передается комарами, особенно из групп Culiseta и Aedes, обитающих в водно-болотных угодьях. Наивысший риск заражения возникает в конце лета и начале осени, когда комары активно распространяют вирус, заражая людей, особенно тех, кто имеет ослабленную иммунную систему.

Среди симптомов болезни: лихорадка, головные боли, рвота, диарея, судороги, изменения поведения и сонливость. К сожалению, вакцины для профилактики или специфического лекарства против восточного энцефаломиелита лошадей пока не существует.

Заражение восточным энцефаломиелитом лошадей происходит нечасто, и ежегодно в США регистрируется в среднем 11 случаев. Однако в настоящее время болезнь распространяется по таким штатам, как Нью-Гэмпшир, Массачусетс и Вермонт. В ответ на это в некоторых общинах Массачусетса ввели ограничения на пребывание на свежем воздухе после сумерек, закрыли парки и перенесли общественные меры, чтобы снизить риск заражения.

27 августа стало известно о первой смерти от этой болезни - жертва, имя и возраст которой не разглашают, проживала в городе Хэмпстед, штат Нью-Гэмпшир.

Государственный эпидемиолог Департамента здравоохранения штата Нью-Гэмпшир Бенджамин Чан предостерег, что риск заражения будет сохраняться до наступления сильных морозов, которые убьют комаров.

subscriber subscriber

Еще по теме

Киев нашел способ убедить Вашингтон отменить ограничения на использование оружия США для ударов по рф

2024-08-29 12:30

Все зависит от США. ISW показал 245 военных объектов рф, которые могла бы поразить Украина

2024-08-28 22:15

Украина предоставит США список целей в роССии - СМИ

2024-08-27 16:48

Эскалация между Израилем и Хезболлой может спровоцировать втягивание в войну США и Ирана

2024-08-26 10:27

Еще новости в разделе "Мир"

В США распространяется смертельно опасная болезнь, от которой нет ни вакцины ни лекарств

2024-08-30 14:35

Латвия рассматривает возможность введения срочной службы для женщин

2024-08-30 13:30

Армия обороны Израиля начала контртеррористическую операцию на Западном берегу реки Иордан

2024-08-29 09:31

Появилось новое видео горящей нефтебазы в роССии

2024-08-28 19:15
Все статьи раздела "Мир"

Мир

В США распространяется смертельно опасная болезнь, от которой нет ни вакцины ни лекарств 2024-08-30 14:35
Латвия рассматривает возможность введения срочной службы для женщин 2024-08-30 13:30
Армия обороны Израиля начала контртеррористическую операцию на Западном берегу реки Иордан 2024-08-29 09:31
Появилось новое видео горящей нефтебазы в роССии 2024-08-28 19:15