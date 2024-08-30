Мир В США распространяется смертельно опасная болезнь, от которой нет ни вакцины ни лекарств

2024-08-30 14:35

Восточный энцефаломиелит лошадей, редкое, но смертельно опасное заболевание, передаваемое через укусы комаров, распространяется по нескольким штатам США. Уже зарегистрирован первый летальный случай в Нью-Гэмпшире, сообщает The Washington Post.

Эта острая инфекция, поражающая головной и спинной мозг, передается комарами, особенно из групп Culiseta и Aedes, обитающих в водно-болотных угодьях. Наивысший риск заражения возникает в конце лета и начале осени, когда комары активно распространяют вирус, заражая людей, особенно тех, кто имеет ослабленную иммунную систему.

Среди симптомов болезни: лихорадка, головные боли, рвота, диарея, судороги, изменения поведения и сонливость. К сожалению, вакцины для профилактики или специфического лекарства против восточного энцефаломиелита лошадей пока не существует.

Заражение восточным энцефаломиелитом лошадей происходит нечасто, и ежегодно в США регистрируется в среднем 11 случаев. Однако в настоящее время болезнь распространяется по таким штатам, как Нью-Гэмпшир, Массачусетс и Вермонт. В ответ на это в некоторых общинах Массачусетса ввели ограничения на пребывание на свежем воздухе после сумерек, закрыли парки и перенесли общественные меры, чтобы снизить риск заражения.

27 августа стало известно о первой смерти от этой болезни - жертва, имя и возраст которой не разглашают, проживала в городе Хэмпстед, штат Нью-Гэмпшир.

Государственный эпидемиолог Департамента здравоохранения штата Нью-Гэмпшир Бенджамин Чан предостерег, что риск заражения будет сохраняться до наступления сильных морозов, которые убьют комаров.