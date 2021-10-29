Украина фото Украина переходит на зимнее время: куда переводить стрелки, как избежать стресса для организма

2021-10-29 20:34

В ближайшие выходные укранцев ожидает очередной перевод часов в украине на зимнее время. Традиционно стрелки нужно будет перевести в ночь на воскресенье.

В 2021 году украинцы переведут стрелки на час назад в ночь с 30 на 31 октября в 3.00. Стрелки на этот раз нужно будет переводить на час назад, за счет чего сможем спать дольше.

Сезонный перевод часов обоснован необходимостью удлинения светового дня для экономии электроэнергии и ресурсов. Считается, что именно зимнее время является естественным и стандартным для определенной территории. А на летнее время переходят, чтобы рабочее время максимально приходилось на светлую часть суток.

Вопрос перехода на зимнее и летнее время является причиной многочисленных споров, а ряд стран отказался от этой практики. В этом году, 3 марта Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, который отменяет переход на летнее и зимнее время в стране. Однако после голосования 19 марта документ отправили на доработку.

Перевод часов: советы медиков:

Чтобы избежать нежелательных последствий для организма, за неделю до перевода часов не рекомендуется браться за более интенсивные виды тренировок. Также в целом рекомендуется снизить физические нагрузки во избежание переутомления.

Специалисты не рекомендуют задерживаться на работе или браться за более тяжелые виды деятельности.

Для минимизации вреда можно последовательно отходить ко сну на 15 минут позже.

Также желательно исключить из рациона жирную пищу и алкоголь, пить больше воды и травяного чая.

Как минимум за час до сна рекомендуется отказаться от использования гаджетов