ВРУ на ближайшей пленарной неделе может отменить переход на летнее и зимнее время

Верховная Рада на ближайшей пленарной неделе рассмотрит во втором чтении проект закона об отмене перехода на летнее время в Украине. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Телеграм.
Документ предусматривает фиксацию зимнего времени.
Согласно предыдущей повестке дня на ближайшей пленарной неделе Рада рассмотрит уже во втором чтении законопроект №4201, предусматривающий отмену в Украине перехода с летнего на зимнее время и наоборот.
"Очень правильная инициатива - буду поддерживать", - подчеркнул Железняк.
В настоящее время в Украине переводят часы на летнее и зимнее время.
В частности, в последнее воскресенье октября страна переходит на зимнее время, стрелки часов переводят на час назад. В то время как в последнее воскресенье марта происходит переход на летнее время - перевод часов на час вперед.