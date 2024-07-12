Жизнь ВРУ на ближайшей пленарной неделе может отменить переход на летнее и зимнее время

2024-07-12 17:29

Верховная Рада на ближайшей пленарной неделе рассмотрит во втором чтении проект закона об отмене перехода на летнее время в Украине. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Телеграм.

Документ предусматривает фиксацию зимнего времени.

Согласно предыдущей повестке дня на ближайшей пленарной неделе Рада рассмотрит уже во втором чтении законопроект №4201, предусматривающий отмену в Украине перехода с летнего на зимнее время и наоборот.

"Очень правильная инициатива - буду поддерживать", - подчеркнул Железняк.

В настоящее время в Украине переводят часы на летнее и зимнее время.

В частности, в последнее воскресенье октября страна переходит на зимнее время, стрелки часов переводят на час назад. В то время как в последнее воскресенье марта происходит переход на летнее время - перевод часов на час вперед.

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