Жизнь Сегодня ночью Украина переходит на зимнее время: куда переводить стрелки

2023-10-28 17:30

Этой ночью, 29 октября, в 4:00 утра по киевскому времени Украина переходит на зимнее время. Это значит, что нужно перевести стрелки часов на один час назад.

Как пишет "Телеграф", современные девайсы, подключенные к интернету, переводят часы в автоматическом режиме. Так что вам не придется вставать ночью, чтобы перевести стрелки. Однако, если в доме есть механические часы, нужно будет перевести стрелки на один час назад.

Отметим, что перевод часов происходит по всей стране, это регламентировано постановлением Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 г. №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Стоит помнить, что весной в Украине будет переход на летнее время. Он происходит в последнее воскресенье марта — стрелка часов переводится на один час вперед.

Ранее мы рассказывали, кто, когда и зачем придумал переводить часы. Так, впервые переводить часы на зимнее и летнее время начали в 1916 в Германии, позже эту идею переняли и другие европейские страны, в частности Великобритания, а потом и Соединенные Штаты Америки. Главной целью перевода часов являлась экономия электроэнергии.

Также "Телеграф" рассказывал, как подготовиться к переходу на зимнее время. Простые советы, чтобы пройти перевод часов без стресса.