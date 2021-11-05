Детали Наибольший удар по рейтингу власти нанес скандал с офшорами Зеленского, - опрос

2021-11-05 18:29

Наибольший удар по рейтингу украинской власти нанес скандал с офшорами президента Владимира Зеленского, которые вскрылись вследствие обнародования документов Pandora Papers. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, представленного в информационном агентстве "Українські новини" Социологическим центром демократических преобразований (СЦДП) и проведенного в период с 29 октября по 3 ноября 2021 года по заказу американской компании Trade Union LLC (California, USA).

Отвечая на вопрос, какой из недавних резонансных скандалов с участием высшего руководства страны приведет к наибольшему падению рейтинга украинской власти и сильнее всего отразится на ее репутации в мире, большинство опрошенных указало на документы Pandora Papers, раскрывающие причастность президента Украины Владимира Зеленского и его ближайшего окружения к созданию офшорных компаний (52,5%).

Результаты опроса. Фото: newsoneua.tv

Также 67,9% опрошенных заявили о том, что хорошо или частично знают о расследовании на основе документов Pandora Papers, в которых говорится о том, что президент Украины Владимир Зеленский и лица из его ближайшего окружения (глава СБУ Иван Баканов, первый помощник президента Сергей Шефир и др.) имеют отношение к созданию ряда офшорных компаний, благодаря которым не платили налоги в государственный бюджет Украины, приобретали дорогую недвижимость в Лондоне и могли быть причастны к выведению минимум 41 миллиона долларов из "Приватбанка".

Результаты опроса. Фото: newsoneua.tv

На вопрос о том насколько допустимой является причастность высших должностных лиц к созданию офшорных компаний подавляющее большинство респондентов ответило, что причастность руководства страны к офшорам является недопустимой (84,6%). Противоположной точки зрения придерживаются 14,2%.

Результаты опроса. Фото: newsoneua.tv

63,1% опрошенных заявили о том, что они верят расследованию на основе документов Pandora Papers, включая информацию о том, что ближайшее окружение президента Украины использовали офшоры для приобретения недвижимости в Лондоне (две квартиры Сергея Шефира за 2,28 миллиона и 3,5 миллиона долларов, квартира Андрея Яковлева за 2,3 миллиона долларов).

Результаты опроса. Фото: newsoneua.tv

Почти половина опрошенных (47,2%) полагает, что Владимир Зеленский обманул своих избирателей, когда на протяжении предвыборной кампании и впоследствии на должности президента Украины обходил стороной вопрос наличия у него офшорных компаний, через которые "Квартал 95" вел свой бизнес. Противоположной точки зрения придерживается 26,1%, затруднились с ответом – 26,7%.

Результаты опроса. Фото: newsoneua.tv

52,4% респондентов позитивно оценили опыт Черногории, в которой на основании материалов Pandora Papers было открыто уголовное дело против президента страны Мило Джукановича, и считают что для проверки фактов, изложенных в этом расследовании, Украина должна поступить схожим образом.

Результаты опроса. Фото: newsoneua.tv

Опрос проведен Социологическим центром демократических преобразований в период с 29 октября по 3 ноября 2021 года по заказу американской компании Trade Union LLC (California, USA). Опрошено 3 010 респондентов методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). Аудитория – население возрастом от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей, и Крыма. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,8%.