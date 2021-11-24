Фото-видео фото Известный бренд мужской одежды выпустил костюм из мужских усов и бород

2021-11-24 14:00

Австралийский бренд мужской одежды Politix и художница Памела Клеман-Пасси создали костюм Mo-Hair из уникальной ткани с вплетением волос усов, сообщает Odditycentral.

Клеман-Пасс вплела в хлопковую ткань волосы мужских усов, а затем передала ее дизайнеру Politix Полу Бердену. В итоге он сшил из этого материала однобортный костюм с шелковой подкладкой.

"Волосы на голове, действительно, выглядят красиво. Но волосы на теле многие считают отталкивающими. Мне очень интересны вещи, которые находятся на грани красивого и отвратительного, это пугает людей", – отметила Клеман-Пасси.

Для костюма были использованы волосы из усов и бород, которые предоставила организация Sustainable Salons, занимающаяся переработкой остатков волос из салонов красоты. Кроме того, многие австралийцы присылали свои усы художнице, узнав о проекте.