Украина Погода в Украине ухудшится: неделя начнется с дождей и морозов

2021-11-22 19:00

 

Синоптики рассказали, какая будет погода в Украине в понедельник, 22 ноября.

Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

Так, погода в понедельник будет преимущественно дождливая, лишь местами будет солнечно. К тому же температура воздуха пойдет вниз.

В частности, 22 ноября, дожди прогнозируются в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, а также Луганской областях. В других регионах осадков не предвидится.

При этом днем столбики термометров будет колебаться от 5 до 13 градусов тепла. А вот в Буковине ночью температура опустится до -1°С.

В Киеве осадков также не прогнозируется. Температура воздуха днем составит от 6 до 8 градусов тепла. Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с.

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