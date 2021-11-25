Украина Проблема с сахаром в Украине: что происходит с ценами?

2021-11-25 21:00

Удивительный факт - урожай свеклы в этом году хороший, однако цена на сахар будет расти

Об этом предупреждают экономисты и эксперты. Мало того, они считают, что отечественная сахарная отрасль находится на грани краха. Из-за высокой цены на газ сахарные заводы могут работать нестабильно.

В прошедшем сезоне наша страна столкнулась с нехваткой сахара, из-за чего его пришлось импортировать. В нынешнем сезоне ожидается более высокий валовый выпуск сахара, и этого должно хватить на внутренние потребности страны.

Однако сезон переработки оказался под угрозой срыва, и соответственно цена на сахар будет расти.

Сахарные заводы несут убытки, а агропроизводители, которые вырастили урожай, теперь не знают, куда его пристроить.

В наступившем сезоне сахарной свеклы собрали больше, и ею можно загрузить все предприятия. Однако теперь на пути сахарной отрасли встала иная преграда – цена на газ.