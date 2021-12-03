Курьезы фото Миллионер построил для молодой жены точную копию Тадж-Махала, но со спальней и кухней

2021-12-03 15:15

Бизнесмен из индийского Бурханпура Ананд Пракаш Чукси подарил 27-летней супруге уменьшенную копию Тадж-Махала.

Как сообщает Oddity Central, на строительство ушло три года и 260 тысяч долларов. В доме c роскошным интерьером и минаретами есть четыре спальни, кухня, библиотека, а также комната для медитаций.

52-летний Чукси хотел подарить супруге дом высотой 24 метра, но местные власти не дали на это разрешение. По словам Ананда, особняк привлекает много внимания.

СПРАВКА

Тадж-Махал – мавзолей-мечеть в Агре на берегу реки Джамна. Построен в первой половине XVII века по приказу потомка Тамерлана, падишаха империи Великих Моголов Шах-Джахана, в память о жене Мумтаз-Махал, умершей при родах четырнадцатого ребенка.