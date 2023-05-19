Мир фото В Бразилии открыли мавзолей Пеле - Чем удивляет золотой Мемориал Короля

2023-05-19 14:35

В бразильском Сантосе на кладбище открыли мавзолей легенды футбола Пеле. Он похоронен на стадионе с искусственным газоном. В здании постоянно транслируются крики и овации болельщиков, пишет Daily Mail.

Футболист похоронен под золотым надгробием. На нем выгравированы сцены его величайших триумфов.

В мавзолее есть зал с памятными вещами футболиста. Вход украшают две его золотые статуи.

Кладбище Экуменика занесенное в Книгу рекордов Гиннеса как самое высокое вертикальное кладбище в мире.

Доступ к мавзолею под названием Мемориал Короля бесплатный. Стоит только зарегистрироваться и забронировать время на сайте кладбища. За день мемориал могут посетить всего 60 человек.

Напомним, Пеле - единственный футболист в истории, выигравший три чемпионата мира - 1958, 1962, 1970 годов. Более того, в 92 матчах за бразильскую сборную он забил 77 мячей. Легенда умер 29 декабря 2022 в 82 года. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность в результате прогрессирующего рака.

subscriber subscriber

Еще по теме

"Эта война порочна, неоправданна и не принесет ничего" - легендарный Пеле лично обратился к путину

2022-06-03 21:36

Легендарный Пеле сделал прививку от коронавируса китайской вакциной Sinovac

2021-03-03 13:12

Неймар оформил хет-трик и обогнал Роналдо в списке лучших бомбардиров Бразилии

2020-10-14 12:43

Фонсека сказал, когда Динамо станет серьезным конукурентом Шахтеру

2019-06-03 15:45

Еще новости в разделе "Мир"

фото В Бразилии открыли мавзолей Пеле - Чем удивляет золотой Мемориал Короля

2023-05-19 14:35

Кроссовки Nike: история бренда и особенности моделей

2023-05-19 12:59

Гороскоп для всех знаков зодиака на 19 апреля - сегодня можно решать сложные задачи

2023-05-19 09:35

фото 26-27 травня в Національній опері прем’єра 2-х одноактних балетів «Весна та осінь» і «П’ять танго»

2023-05-18 18:39
Все статьи раздела "Мир"

Мир

фото В Бразилии открыли мавзолей Пеле - Чем удивляет золотой Мемориал Короля 2023-05-19 14:35
Кроссовки Nike: история бренда и особенности моделей 2023-05-19 12:59
Гороскоп для всех знаков зодиака на 19 апреля - сегодня можно решать сложные задачи 2023-05-19 09:35
фото 26-27 травня в Національній опері прем’єра 2-х одноактних балетів «Весна та осінь» і «П’ять танго» 2023-05-18 18:39