Мир фото В Бразилии открыли мавзолей Пеле - Чем удивляет золотой Мемориал Короля

2023-05-19 14:35

В бразильском Сантосе на кладбище открыли мавзолей легенды футбола Пеле. Он похоронен на стадионе с искусственным газоном. В здании постоянно транслируются крики и овации болельщиков, пишет Daily Mail.

Футболист похоронен под золотым надгробием. На нем выгравированы сцены его величайших триумфов.

В мавзолее есть зал с памятными вещами футболиста. Вход украшают две его золотые статуи.

Кладбище Экуменика занесенное в Книгу рекордов Гиннеса как самое высокое вертикальное кладбище в мире.

Доступ к мавзолею под названием Мемориал Короля бесплатный. Стоит только зарегистрироваться и забронировать время на сайте кладбища. За день мемориал могут посетить всего 60 человек.

Напомним, Пеле - единственный футболист в истории, выигравший три чемпионата мира - 1958, 1962, 1970 годов. Более того, в 92 матчах за бразильскую сборную он забил 77 мячей. Легенда умер 29 декабря 2022 в 82 года. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность в результате прогрессирующего рака.