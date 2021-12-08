Украина Как избежать депрессии и стрессового состояния во время карантина - рекомендации ВОЗ

2021-12-08 08:26

Минздрав Украины опубликовал список рекомендаций Всемирной организации здоровья, как сберечь психическое здоровье при пандемии коронавируса, сообщает в Facebook МОЗ Украины.

По данным аналитиков ВОЗ, повышенная тревожность, в частности из-за карантина, может вызвать чувство неуверенности в будущем, страх перед другими инфекциями, дальнейшую депрессию и посттравматический стресс.

Чтобы избежать психических расстройств, в ВОЗ рекомендуют: