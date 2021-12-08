Как избежать депрессии и стрессового состояния во время карантина - рекомендации ВОЗ
2021-12-08 08:26
Минздрав Украины опубликовал список рекомендаций Всемирной организации здоровья, как сберечь психическое здоровье при пандемии коронавируса, сообщает в Facebook МОЗ Украины.
По данным аналитиков ВОЗ, повышенная тревожность, в частности из-за карантина, может вызвать чувство неуверенности в будущем, страх перед другими инфекциями, дальнейшую депрессию и посттравматический стресс.
Чтобы избежать психических расстройств, в ВОЗ рекомендуют:
- Следуйте советам официальных органов власти. Следите за надежными источниками информации. Это могут быть официальные каналы Минздрава (Telegram/Facebook или сайт) или местные органы власти.
- Не бросайте ежедневные занятия и дела. Речь идет о соблюдении распорядка дня или создании нового: ложитесь и просыпайтесь в одинаковое время, соблюдайте личную гигиену, ешьте здоровую пищу, занимайтесь спортом, найдите время на отдых и хобби.
- Минимизируйте потребление количества новостей. Попытайтесь уменьшить количество просмотров и прочтений новостей, которые вызывают у вас тревогу. Ищите новую информацию один-два раза в день, если нужно.
- Если вы не имеете возможности поддерживать социальные контакты в условиях карантина, регулярно связывайтесь с родственниками и друзьями по телефону или в онлайн-каналах.
- Не употребляйте алкоголь и наркотики. Помните, безопасной дозы не существует, а алкоголь и наркотики - не способ борьбы со скукой и страхом. Также они не могут защитить вас от вируса, а наоборот - могут лишь усугубить результаты лечения, если вы вдруг инфицируетесь.
- Обратите внимание на то, сколько времени проводите перед экранами гаджетов каждый день. Убедитесь, что вы делаете регулярные перерывы.
- Не посвящайте много времени видеоиграм. Соблюдайте баланс с онлайн и оффлайн-развлечениями.
- Используйте соцсети для получения положительных новостей. Сообщайте о дезинформации, если вдруг где-то ее увидите.