ВІЙНА В Україні «Нова пошта» офіційно скоротила термін безкоштовного зберігання відправлень - тепер є лише п'ять днів

2026-10-08 09:28

З жовтня 2026 року компанія «Нова пошта» офіційно скоротила термін безкоштовного зберігання відправлень у відділеннях із 7 до 5 днів.

Головні деталі нововведення

На які відправлення поширюється:

Зміни стосуються документів, посилок, вантажів, а також автомобільних шин та дисків.

Що залишилося без змін:

Безкоштовне зберігання палет і надалі становить 3 дні.

У поштоматах посилки також зберігаються 5 днів, після чого їх переміщують до найближчого відділення.

Причина рішення

Скорочення термінів впровадили з безпекових міркувань через постійні російські атаки на цивільну та логістичну інфраструктуру.

У компанії пояснили: що менше часу посилка перебуває у відділенні, то нижчий ризик її втрати чи пошкодження в разі обстрілу.

За внутрішньою статистикою «Нової пошти», 97% клієнтів забирають свої посилки в перші 5 днів, тому для більшості отримувачів ці зміни пройдуть непомітно.

Проте, якщо не забрати вантаж вчасно, з 6-го дня почне нараховуватися плата за зберігання згідно з тарифами компанії.