Попри запевнення та обіцянки Укрпошта вже підвищила тарифи на доставку посилок

2026-04-03 14:42

Попри запевнення Укрпошти, що ціни на доставку посилок залишатимуться без змін, національний поштовий оператор все ж переглянув тарифи слідом за конкурентом. Заява про збільшення тарифів була оприлюднена на офіційному сайті компанії.

Підвищення вартості послуг пояснюють зростанням операційних витрат: на пальне, обслуговування інфраструктури та підтримку роботи під час блекаутів, а також потребою у відновленні автотранспорту та відділень після ворожих обстрілів.

«Ми свідомо стримували тарифи на посилки з 2024 року, щоб зберегти доставку максимально доступною для українців. Укрпошта і надалі зберігатиме одну з найбільш доступних пропозицій на ринку: за окремими форматами відправлень наші тарифи залишатимуться більш ніж на 30% нижчими, ніж у конкурентів. Але зростання собівартості послуг змушує нас коригувати тарифи: сьогодні лише витрати на паливо становлять близько 40 мільйонів гривень щомісяця. Робимо це максимально стримано, щоб забезпечити стабільну роботу мережі по всій країні та зберегти доставку доступною для людей і бізнесу», – каже генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський.

Тарифи переглянули вибірково – залежно від формату відправлення. Для найменших посилок відбулося здорожчання на 5 гривень. Помітніше коригування стосуватиметься тих категорій, де чинні тарифи найбільше відставали від собівартості доставки, а також більш габаритних відправлень.

Наголошується, що клієнти зможуть вибирати між швидкістю та додатковою економією залежно від своїх потреб. Для тих, кому терміни доставки не критичні, залишається тариф «Базовий».

«Додатково клієнти можуть заощаджувати завдяки онлайн-оформленню відправлень. Такий формат дозволяє заощаджувати 5 грн на кожній посилці та скорочує час обслуговування у відділенні. Паралельно Укрпошта розвиває цифрові сервіси, щоб дедалі більше операцій клієнти могли виконувати швидко і зручно онлайн», – йдеться у повідомленні.