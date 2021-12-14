Украина фото Львовские медики вытащили из бронхов 4-летнего ребенка светодиод от гирлянды

2021-12-14 13:46

Врачи Львовской областной детской больницы Охматдет без разреза извлекли из бронхов малолетнего мальчика светодиодную лампочку от гирлянды.

Как сообщается на странице медучреждения в Facebook, ребенок проглотил лампочку, когда семья собиралась украшать елку. Он сразу начал кашлять и задыхаться.

Родители вызвали "скорую". В больнице мальчику сделали рентген, который показал наличие инородного тела в дыхательных путях. Было принято решение доставать его с помощью бронхоскопии.

"Острыми, направленными в разные стороны усиками лампочка "смотрела" на меня. Усы во время дыхания травмировали слизистую в области бифуркации трахеи, там уже образовались мелкие кровоизлияния. Я захватил усики щипцами и завел их в тубус бронхоскопа, чтобы во время удаления не травмировать ими бронхи и трахею. Вместе с тубусом достал лампочку из бронха ребенка", - рассказал хирург Александр Колодий.