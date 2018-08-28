Экономика В ЕС ввели запрет на галогенные лампы - с 1 сентября в продаже только светодиодные

2018-08-28 15:14 165

С 1 сентября 2018 года в Евросоюзе вступит в действие запрет на использование галогенных ламп.

Как сообщает Эспрессо, под запрет в первую очередь попадают свечеобразные лампочки и светильники. Вместо них покупателям предложили перейти на светодиодные лампы, которые потребляют в пять раз меньше электричества, чем галогенные модели.

Отказ от использования галогенных ламп позволит предотвратить 15 млн тонн углеродных выбросов в год.

Галогенные лампы дешевле при покупке, однако затраты на электроэнергию при их использовании намного выше, чем в случае со светодиодными.

По подсчетам Philips, потребители смогут экономить более €124 в год при переходе на светодиодные лампы. Кроме того, срок эксплуатации галогенных ламп составляет в среднем два года, в то время как срок службы светодиодных моделей - 10-15 лет.

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