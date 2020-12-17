Коронавирус фото Израильские ученые нашли простой и дешевый способ уничтожить коронавирус светодиодным светом

2020-12-17 08:11 560

Как показали результаты их исследования, ученых из Тель-Авивского университета, китайский коронавирус нового типа можно легко убить особым излучением ультрафиолетовых светодиодов. Это поможет эффективно и просто дезинфицировать общественные места и транспорт, а со временем и жилые дома.

Выводы ученых обнародованы в Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology. По данным ученых, длина волны 285 нм почти такая же эффективная в борьбе с вирусом, как и длина волны 265 нм и требует меньше чем полчаса для уничтожения более 99,9% инфекции. Поскольку лампы с длиной волны 285 нм стоят гораздо дешевле, это достаточно выгодно с экономической точки зрения.

"Мы уничтожили коронавирус используя дешевые и доступные светодиодные лампы, которые потребляют меньше энергии и не содержат ртуть, как обычные лампы. Их можно будет внедрять во всех сферах жизни человека для профилактики", – заявил автор исследования Хадасу Маман.

При этом важно понимать, что человек не должен подвергаться прямому воздействию излучения ультрафиолетовых светодиодов с длиной волны 285 нм.

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