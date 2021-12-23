Ученые назвали продукт, который снижает уровень стресса и агрессивность

Ученые из Университета Массачусетс-Лоуэлл заявили, что регулярное употребление ненасыщенных жирных кислот омега-3 значительно снижает уровень стресса и агрессивность, передает Storinka.com.ua.
Проведенное исследование показало, что принимающие пищу с высоким содержанием омега-3 дети ведут себя спокойнее сверстников, что также оказывает положительный эффект на нервную систему их родителей.
Согласно мнению специалистов, агрессивное и даже преступное поведение отчасти зависит от биологических факторов. Авторы работы полагают, что восполнение недостатка необходимых кислот позволит предотвратить антисоциальное поведение.
"Стресс может вызвать физиологические изменения, которые приводят к увеличению агрессивного и импульсивного поведения", - подчеркивает автор публикации.
Омега-3 не только обладает седативным эффектом, но и улучшает работу мозга, внимание и память. Одними из лучших источников омега-3 являются морепродукты.