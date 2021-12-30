Детали Из-за запрета UkrLive и "Першого незалежного" Зеленский и "слуги" проиграют на выборах – Калиниченко

2021-12-30 11:54

Зеленский продолжает свой поход против свободы слова, но это поход по граблям, которые в итоге бьют по личному рейтингу президента. Так политический аналитик Алексей Калиниченко прокомментировал указ президента Владимира Зеленского от 28 декабря 2021 года, запретивший вещание телеканалов UkrLive и «Перший незалежний».

«Владимир Александрович второй раз наступает на одни и те же имиджевые грабли – вчера он своим указом запретил телеканалы UkrLive и «Перший незалежний». UkrLive и «Перший незалежний» были созданы на основе «112 Украина», NewsOne и ZIK, которые Зеленский постановил отключить от эфира в феврале этого года», – сообщил аналитик.

При этом Калиниченко заявил, что если бы Владимир Зеленский на президентских выборах признался, что будет воевать против Медведчука и отключать телеканалы, то не выиграл бы.

«Буду краток. Просто напомню, что на выборах Зеленский обещал бороться с Порошенко и наказывать коррупционеров. Если бы во время выборов Зеленский сознался, что вместо Порошенко он будет воевать с Медведчуком, то не было бы не то, что 73 % – и 50 % не было бы», – отметил автор.

«А если бы Зеленский признался, что будет пачками отключать телеканалы – то вообще проиграл бы президентские выборы. Поэтому, та февральская дата, когда Зеленский подписал указ о санкциях против «112 Украина», NewsOne и ZIK – это день, когда «зеленые» проиграли выборы. А 28 декабря – это контрольный выстрел», – подчеркнул аналитик.

В завершение Алексей Калиниченко напомнил провайдерам кабельных сетей и спутникового вещания, что за незаконное отключение телеканалов они будут отвечать.

«Кстати, в этой связи хочу обратиться к провайдерам. Не спешите отключать телеканалы, которые власть незаконно запретила. «Зеленские» приходят и уходят – а вам в этой стране еще жить. Или нет? Сегодня многое зависит от линии вашего поведения», – заключил политический аналитик Алексей Калиниченко.