Мир Вселенский патриарх перенес COVID-19 - Варфоломея выписали из больницы в Стамбуле

2021-12-31 10:45

Вселенского патриарха Варфоломея выписали из больницы в Стамбуле, где он пробыл последние шесть дней после диагностирования у него коронавируса.

Как сообщает The National Herald, Варфоломей заразился штаммом коронавируса Омикрон и находился под наблюдением медиков. Он проведет еще несколько дней на самоизоляции в патриаршей резиденции. Затем он планирует вернуться к работе.

Сам Варфоломей говорит, что чувствует себя хорошо и готов работать.

Напомним, 24 декабря стало известно, что у 81-летнего Вселенского патриарха выявили COVID-19. У него были легкие симптомы болезни.