Украина Дождь, мокрый снег и туман: какая будет погода в начале 2022 года

2022-01-01 12:30

Дождь вместо снега и потепление на всей территории Украины - такую погоду синоптики прогнозируют на начало 2022 года. Предупреждают о возможной гололедице и густом тумане. Температура воздуха не опустится ниже нуля.

Ночь на 1 января обещает быть теплой, до 3-5 градусов тепла, но с осадками. Ожидается дождь или мокрый снег. Синоптики сказали, что теплый воздух придет к нам с юга и запада.

"В этом году у нас довольно интересная ситуация на новогоднюю ночь, потому что вместо классической зимней погоды со снегом и морозами - ожидаем потепления и оттепели, при чем в течение следующих нескольких дней потеплеет по всей территории Украины, без исключения", - рассказывает синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала.

2022 год начнется с тепла, затем холод и снег вернутся. Произойдет это около середины января. Хотя температура и опустится, но все же будет выше, чем раньше, ведь с каждым годом в Украине зимы становятся все теплее. В этот период возможна гололедица и густой туман.

“Похолодает ближе к Рождеству, примерно с 5 января, но опять же сильные морозы 15-20 градусов не предполагаем, их пока не видно. На Рождество будем наблюдать небольшие морозы, до 4-5 градусов, но не более того”, – отметила синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала

Поэтому на новогодние праздники не следует ожидать снега и настоящих морозов. Будет преобладать сырая и влажная погода. В то же время спасатели предупреждают туристов и любителей экстремальных развлечений об угрозе схода лавин на горнолыжных курортах в Карпатах.