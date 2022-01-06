Снег и морозы возвращаются: погода на Сочельник

В Украине с 6 января начнется похолодание – на западе и севере ночью ожидаются морозы.
На юге страны сохранится теплая и сухая погода, до +12°.
В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, возможен снег с дождем. Температура воздуха ночью -2°, днем +4°.
Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью -4°, днем +3°, снег.
В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +3°.
В Ривне в четверг ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -4°, днем +2°.
В Тернополе 6 января ночью будет -3°, днем +3°, небольшая облачность, мокрый снег.
В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +3°, мокрый снег.
В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +6°, снег с дождем.
В Ужгороде столбики термометров покажут -4°...+7°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -3°, днем +5°, снег с дождем.
В Виннице сегодня будет -3°...+3°, пасмурно, сплошная облачность, дождь со снегом.
В Житомире в четверг будет ночью -2°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, дождь со снегом.
В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +5°, дождь со снегом.
В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +8°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -1°...+5°, дождь.
В Одессе 6 января - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +11°.
В Херсоне в четверг ночью +2°, днем +12°, небольшая облачность.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +12°.
В Запорожье температура ночью 0°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха составит -1°...+3°, пасмурно, сплошная облачность, дождь со снегом.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +4°, дождь.
В Днепре температура ночью будет 0°, днем +7°, небольшая облачность.
В Симферополе в четверг будет пасмурно, сплошная облачность, +6°...+11°.
В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +6°, небольшой дождь.
В Северодонецке - будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +6°.