Украина Снег и морозы возвращаются: погода на Сочельник

2022-01-06 18:00

В Украине с 6 января начнется похолодание – на западе и севере ночью ожидаются морозы.

На юге страны сохранится теплая и сухая погода, до +12°.

В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, возможен снег с дождем. Температура воздуха ночью -2°, днем +4°.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью -4°, днем +3°, снег.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +3°.

В Ривне в четверг ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -4°, днем +2°.

В Тернополе 6 января ночью будет -3°, днем +3°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +3°, мокрый снег.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +6°, снег с дождем.

В Ужгороде столбики термометров покажут -4°...+7°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -3°, днем +5°, снег с дождем.

В Виннице сегодня будет -3°...+3°, пасмурно, сплошная облачность, дождь со снегом.

В Житомире в четверг будет ночью -2°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, дождь со снегом.

В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +5°, дождь со снегом.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +8°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -1°...+5°, дождь.

В Одессе 6 января - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +11°.

В Херсоне в четверг ночью +2°, днем +12°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +12°.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит -1°...+3°, пасмурно, сплошная облачность, дождь со снегом.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +4°, дождь.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +7°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет пасмурно, сплошная облачность, +6°...+11°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +6°, небольшой дождь.

В Северодонецке - будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +6°.