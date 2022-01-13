Политика фото Сегодня в Казахстане завершилась АТО, вывод миротворческих сил ОДКБ уже стартовал

2022-01-13 14:47

В городе Алматы стартовал вывод миротворческих сил ОДКБ с территории Казахстана, сообщает местный сайт Informburo.

Мэр Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал, что миротворцы занимались охраной важных государственных и стратегических объектов, помогали в поддержании правопорядка на закрепленных участках.

Это сыграло большую роль в стабилизации обстановки в Алматы.

"За эти дни миротворцами проделана колоссальная работа по охране и обороне важных государственных и стратегических объектов и по поддержанию правопорядка. Сегодня эти "черные" дни позади. Мы с уверенностью смотрим вперед. Проводятся восстановительные работы, мы будем работать над тем, чтобы наш город выглядел еще лучше", – сообщил глава города.

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