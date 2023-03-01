ВОЙНА В Украине "Мы знаем кровавую цену прекращения огня" - у Зеленского исключили перемирие до полного вывода войск рф

2023-03-01 13:34

Украинская сторона будет отвергать прекращение огня и "мирные планы" до тех пор, пока российские войска находятся на суверенной территории Украины. Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Немедленное прекращение огня" – это бомба замедленного действия. На этом настаивает рф, чтобы "заморозить конфликт", удержать контроль над оккупированными территориями и накопить военную мощь. За девять лет мы узнали кровавую цену "прекращения огня". Поэтому никаких "мирных планов" до вывода российских войск", – написал Подоляк.

Напомним, ранее Китай опубликован "мирный план". Он предусматривает в качестве основных пунктов прекращение огня и мирные переговоры Украины и оркостана. Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Украине помочь приблизить мир "на основе прекращения огня и диалога".

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