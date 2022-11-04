Политика Официальный Киев назвал единственное приемлемое условия для окончания войны

2022-11-04 18:28

Приемлемым окончанием войны, которую развязала рф против Украины является вывод российских войск со всей украинской территории. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью для издания Сadenaser.

По его словам, Украина имеет много элементов, которые она попытаться реализовать, но "абсолютный минимальный знаменатель - россия не находится на территории Украины".

Он также подтвердил, что речь идет о полном выходе войск рашистов со всех оккупированных территорий, включая временно захваченный Крым.

"Да, и я думаю, что мы должны прекратить подчеркивать Крым, потому что Крым ничем не отличается от Донецка или Луганска. Это лишь часть Украины. Когда журналисты делают это ударение, говоря "включая Крым", они создают впечатление, будто Крым - это нечто действительно особенное, к которому следует относиться иначе", - подчеркнул чиновник.

Крым - такая же часть территории Украины, отметил министр.

"И как бы ни относилась к этому россия или какая-либо другая страна, мы не должны вмешиваться в этот нарратив, говорящий, что это особая территория, к которой нужно относиться по-особому", - подытожил Кулеба.