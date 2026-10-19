Економіка До кінця жовтня ціни на бензин, газ та дизель в Україні можуть знову помітно зрости

2026-10-19 09:28

До кінця жовтня усі види пального в Україні може ще подорожчати: автогаз — до 50 грн/л, дизель — на кілька гривень, — вважає директор «А-95» Сергій Куюн.

Оптова ціна дизеля вже сягнула 103–105 грн/л, тоді як на АЗС його продають у середньому приблизно за 100 грн.

Це створює передумови для подальшого зростання цін.

Бензин, за прогнозом експерта, ймовірно, залишиться відносно стабільним.

 Середні ціни станом на сьогодні:
▪️ А-95 — 89,55 грн/л
▪️ А-95+ — 93,52 грн/л
▪️ Дизель — 99,70 грн/л
▪️ Автогаз — 48,20 грн/л

Лише за тиждень автогаз подорожчав більш ніж на 3 грн.

На окремих АЗС ціна вже наближається до 50 грн/л.

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