Детали Гордон Эйнштейн поддержал создание Центра криптоиндустрии и блокчейн-технологий

2022-01-25 20:40

В настоящее время криптообразовательное сообщество удовлетворяет насущную потребность в собственном развитии и росте.

Молодёжь всё чаще сталкивается с потребностью в новой финансовой грамотности для обеспечения собственной деятельности в деловой и иных сферах. При наличии таких инструментов и знаний они могут процветать и развиваться, а не просто выживать в XXI веке. Об этом изданию Известия рассказал криптоюрист, технолог и корпоративный стратег Гордон Эйнштейн.

«Одной из опций интенсификации экономического роста на Евразийском пространстве является развитие сферы IT, криптоиндустрии и блокчейн-технологий. Создаваемый Центр намерен укреплять отношения и развивать стратегическую кооперацию с крупными криптоинвесторами, заинтересованными в криптотрейдинге и инвестициях в этой области. Создание Центра улучшит работу по кооперации этой деятельности с криптобанками и биржами», - уверена финансовый эксперт, экс-директор первого криптобанка Швейцарии Мария Спарталис.

Руководитель «Центра развития и правовой поддержки криптоиндустрии и блокчейн-технологий» Габриэль Петросян в свою очередь отметил, что деятельность Центра представляет критическую важность для национальной IT и криптоиндустрии в области оказания эффективного экспертно-аналитического и правового сопровождения в регулировании отрасли на Украине. В этом плане представляет большую важность и коммуникационная составляющая деятельности.

«Центр может стать общенациональной платформой по селекции и выдвижению лучших игроков IT и криптоиндустрии в стране. Это актуально ввиду того, что данные игроки могут привлекать инвестиции частного и венчурного капитала в целях глобального поднятия рейтинга Украины в данной области», - смело прогнозирует Петросян.

Работа Центра направлена на углубление отношений и развитие стратегической кооперации с крупными криптоинвесторами, выражающими намерение проявить собственные возможности в тесном взаимодействии с криптобанками и криптобиржами.

«Для выхода на международные рынки очень важно, чтобы у компании были условия для реализации собственного потенциала на национальном уровне. Однако инвестиционная среда криптоиндустрии в текущей ситуации также должна быть максимально привлекательной для иностранных игроков. Иными словами: как национальные, так и международные IT и криптокомпании должны чувствовать себя на Украине как дома. Именно для этого и учреждён «Центр развития и правовой поддержки криптоиндустрии и блокчейн-технологий», - подчеркнул Габриэль Петросян.