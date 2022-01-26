Детали Гетманцев отпущения

2022-01-26 17:45

Власть готова пожертвовать инициатором неудачных налоговых реформ, фигурантом коррупционных скандалов Даниилом Гетманцевым ради сохранения рейтинга президента Владимира Зеленского и обуздания уличных протестов

Попытки властей провести «выборочную фискализацию» в Украине, по которой большой бизнес получает дополнительные преференции, а мелкие предприниматели будут вынуждены нести дополнительное бремя финансовой ответственности, провоцирует массовые акции протеста – о чем свидетельствуют события последних дней. По существующей динамике, их интенсивность будет возрастать, что, безусловно, на руку нашему северному соседу, который так старается расшатать ситуацию в стране изнутри. Эти протесты напрямую связаны с «реформами», которые навязывает бизнесу председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

«Побоищем возле ВР мы обязаны экс-помощнику санкционированного Сивковича Гетманцеву, который подрывает экономику страны. Намеренно?», - написал главный редактор Newssky.com.ua Максим Михайленко.

(https://www.facebook.com/604736761/posts/10158690954031762/)

По мнению аналитиков, отрицательный эффект на экономику окажут как неудачные реформы в сфере налогообложения, которые от имени властей инициирует руководитель комитета ВР, - так и практика ручного управления налоговыми структурами, в чем обвиняют того же Гетманцева.

При этом председателя профильного комитета подозревают в использовании рычагов влияния на налоговые органы в интересах собственного или лоббируемого им бизнеса. По утверждению СМИ, существует связь между Даниилом Гетманцевым и лицами из санкционного списка США – в частности с бывшим народным депутатом Украины Владимиром Сивковичем, у которого Гетманцев ранее работал помощником. Такая ситуация, по мнению экспертов, значительно подрывает международный имидж Украины.

(США ввели санкции против 4-х украинцев за участие в российской кампании дезинформации (golosameriki.com))

«Вследствие налоговой амнистии – вопреки ожидаемым десяткам миллиардов гривен – госбюджет получил всего лишь 60 млн грн», - пишет основатель и главный редактор Politicus.pro Сергей Лямец на свой странице в Facebook. По его мнению, провал идеи вызван низким уровнем доверия к власти и чрезмерно высокими рисками для декларантов.

((2)FACEBOOK)

С большими рисками, по словам Лямца, сопряжено также массовое введение РРО для плательщиков единого налога – подобные нововведения в украинских реалиях означают «проверки, штрафы и доначисления». А это прямой путь к переходу значительной части предпринимателей на теневые схемы работы. «Объем наличных в обороте и без того растет каждый год - а теперь "тенизация" может увеличиться даже сверх имеющихся 50-60%. Гетьманцеву привет», - пишет Лямец.

Бизнес также резко раскритиковал идею Даниила Гетманцева запретить компаниям работал с ФЛП третьей группы. По мнению сооснователя «Новой почты» Владимира Поперешнюка, это приведет к увеличению трудовой миграции и сильному замедлению роста экономики. "О том, что в Украине уже есть сотни тысяч мелких предпринимателей – перевозчиков, юристов, строителей, фрилансеров, они не понимают. Или же намеренно хотят их уничтожить", – заявил Поперешнюк, заявив о давлении властей на мелкий бизнес в пользу крупного.

(Украинцам не позволят тратить заработанное в тени: в чем суть законопроекта Гетманцева | Типичный Херсон (t.ks.ua))

Критикуют эксперты и идею объединить ЕСВ, НДФЛ и военный сбор – с перспективой постепенного снижения. «Плательщики понимают, что никакое это не снижение, и налогов все еще слишком много. А вот государство понимает, что даже снижение на 1% будет нечем покрыть», - утверждает Лямец, намекая на целый ряд пропагандистских проектов властей, например, «Большую стройку», нуждающихся в больших объемах финансирования.

Экс-министр финансов Александр Данилюк прямо обвинил Даниила Гетманцева в незаконном «кураторстве» над Государственной налоговой службой и Бюро экономической безопасности – с целью организации и контроля за так называемыми скрутками (схемами по уходу от НДС).

(Казус Гетманцева: прочитав усі літери – не... - Олександр Данилюк | Facebook)

По словам Данилюка, Гетманцев не только способствует выведению из-под налогообложения значительных средств, но и занимается фактическим рейдерством – устанавливая неформальные нормативы налоговых нагрузок для предприятий (1,5% от оборота). И в случае невыполнения, блокирует финансовые трансакции как подозрительные. «Это варварство, которое ведет к коррупции», - утверждает Данилюк.

Активность председателя профильного комитета ВР имеет целью не только выполнения индикатива госбюджета, чего, кстати, в 2021 году сделать не удалось – в первую очередь из-за слабых руководящих кадров в ГНС: экс-руководителя Михаила Титарчука перед Новым годом пришлось в срочном порядке заменить на Татьяну Кириенко, являющейся … родной матерью помощницы самого господина Гетманцева.

Журналисты утверждают – Даниил Гетманцев, ранее будучи причастным к табачному и игровому бизнесу, сегодня лоббирует интересы его крупных игроков. Как утверждает Лямец, речь о табачной компании «Тедис» - монополисте на отечественном рынке (70-80% рынка и 100 млрд грн оборота), интересы которой в Верховной Раде лоббирует лично руководитель Гетманцев.

(https://gordonua.com/news/politics/zhurnalist-ljamets-v-sluchae-prinjatija-tabachnoj-pravki-getmantseva-i-arahamii-kompanii-riskujut-zakryt-svoj-biznes-1586362.html)

Бывший народный депутат Дмитрий Добродомов возмущается тем, что Даниил Гетманцев инициировал огромные налоговые льготы игорному бизнесу. «Налог на прибыль уменьшили с 30 до 10%, втрое снизили стоимость лицензии», - говорит политик, напоминая властям их заявления, что легализация игорного бизнеса позволит получить дополнительные средства в бюджет. «Другие отрасли значительно больше пострадали от кризиса и именно они нуждаются в поддержке, однако для них власти предлагают повысить налоги», - говорит Добродомов.

(Гетманцев лоббирует налоговые льготы для игорного бизнеса, – эксперт - Экономика | Сегодня (segodnya.ua))

По утверждению СМИ, такие странные приоритеты не случайны, ведь Даниил Гетманцев – выходец из игорного бизнеса, имел бизнес-связь с лотерейным оператором «М.С.Л», а также сохранил свое влияние на отрасль и сегодня.

(Что известно о Гетманцеве: биография, опыт, компромат, интересные факты (aspi.com.ua))

Деятельность Гетманцева уже оказывает крайне отрицательное влияние на состояние государственных финансов, - об этом говорят даже его однопартийцы из «Слуги народа» и коллеги по комитету. «Все победные реляции по поводу успешной работы Налоговой службы ни что иное, как обман Даниила Гетманцева», - говорит замглавы финансового комитета Андрей Холодов.

(ГНС провалила план по сбору налогов, но Гетманцев пытается защитить ее путем манипуляций - Телеграф (telegraf.com.ua))

Подобные инициативы Даниила Гетманцева несут также и огромные репутационные риски для власти. А так как в следующем году ситуация не улучшится, - в том числе и из-за ошибочным действиям самого руководителя профильного комитета ВР, от Гетманцева, как предполагают эксперты, Зе-команда попытается избавиться, переложив на него всю ответственность за экономические и финансовые провалы в государстве. По мнению Лямца, это может случиться ближе к выборам. Однако другие эксперты не исключают, что команда Владимира Зеленского пойдет на очередные кадровые шаги уже нынешней весной.