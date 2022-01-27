Украина фото Кровавая бойня на Южмаше в Днепре: стрелок сам сдался полиции в Полтаве

2022-01-27 11:42

Расстрелявший сослуживцев в Днепре военный нацгвардии Артемий Рябчук сам связался с полицией, сообщил замдиректора территориального управления ГБР в Полтаве Владимир Шило, сообщат Радио Свобода .

Он попросил позвонить в полицию случайную женщину. Мотивы стрелка пока неизвестны, но ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, ночью Рябчук расстрелял сослуживцев, убив пять человек и ранив еще пять, трое из выживших находятся в тяжелом состоянии. После этого он покинул место преступления вместе с оружием и боеприпасами.

Советник главы МВД Антон Геращенко рассказал о состоянии выживших военных при расстреле солдат на предприятии Южмаш в Днепре.

По его словам, 22-летняя военнослужащая, в которую нацгвардеец Рябчук выстрелил трижды в упор, получила ранение в колено, в плечо и самое тяжелое в живот. Сейчас хирурги больницы Мечникова борятся за ее жизнь. Она потеряла более трех литров крови.

Также в тяжелом состоянии находится военный, получивший ранение в брюшную полость.

В тяжелом состоянии находится также военнослужащий Нацгвардии доставленный в 16 городскую больницу. У него ранения в грудь, в бедро и в плечо.

Жизнь других двоих раненых доставленых в больницу Мечникова по оценкам врачей вне опасности.