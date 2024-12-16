ВОЙНА В Украине В Курской народной республике северокорейские солдаты расстреляли группу кадыровцев

2024-12-16 08:23

Военные КНДР в Курской народной республике не сориентировались и накрыли огнем автомобиль чеченского подразделения Ахмат, в результате чего была уничтожена группа кадыровцев. Об этом рассказали в Главном управлении разведки МО.

Там отметили, что в процессе применения войск КНДР на поле боя сложным препятствием для управления и согласованности действий остается языковой барьер.

"Из-за указанной проблемы северокорейские солдаты открыли "дружеский огонь" по автомобильной технике так называемого батальона Ахмат. Результат - восемь убитых "кадыровцев", - говорится в сообщении.

В ГУР МО напомнили, что всего на россии находится около 11 тысяч военнослужащих армии КНДР. В местах, где они расположены, ввели "особый контрразведывательный режим".

"Для допуска в районы, где расположены северокорейские подразделения, российские солдаты и офицеры проверяются сотрудниками ФСБ, изымаются телефоны и другие устройства", - пояснили в разведке.