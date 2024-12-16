ВОЙНА В Украине В Курской народной республике северокорейские солдаты расстреляли группу кадыровцев

2024-12-16 08:23

Военные КНДР в Курской народной республике не сориентировались и накрыли огнем автомобиль чеченского подразделения Ахмат, в результате чего была уничтожена группа кадыровцев. Об этом рассказали в Главном управлении разведки МО.

Там отметили, что в процессе применения войск КНДР на поле боя сложным препятствием для управления и согласованности действий остается языковой барьер.

"Из-за указанной проблемы северокорейские солдаты открыли "дружеский огонь" по автомобильной технике так называемого батальона Ахмат. Результат - восемь убитых "кадыровцев", - говорится в сообщении.

В ГУР МО напомнили, что всего на россии находится около 11 тысяч военнослужащих армии КНДР. В местах, где они расположены, ввели "особый контрразведывательный режим".

"Для допуска в районы, где расположены северокорейские подразделения, российские солдаты и офицеры проверяются сотрудниками ФСБ, изымаются телефоны и другие устройства", - пояснили в разведке.

subscriber subscriber

Еще по теме

КНДР передала роССии ракетные установки, разрушающие города, - Forbes

2024-12-01 08:30

Военные КНДР уже участвовали в боях против ВСУ на Курщине – Генштаб

2024-11-25 19:15

Bloomberg узнал, сколько военных может перебросить КНДР в роССию

2024-11-18 19:15

В СНБО уточнили, с какой целью солдат КНДР отправили в Курскую область

2024-11-10 15:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Армия Украины заметно отбросила врага на Купянском направлении

2024-12-16 13:32

За сутки армия врага потеряла 1070 солдат, а также больше 40 танков и бронемашин

2024-12-16 12:35

В Керченском проливе в минувший уикенд затонуло сразу два танкера рф

2024-12-16 11:33

С 16 декабря в Украине вводят новые графики почасовых отключений электроэнергии - ЧТО И КАК ИЗМЕНИТСЯ

2024-12-16 09:36
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Армия Украины заметно отбросила врага на Купянском направлении 2024-12-16 13:32
За сутки армия врага потеряла 1070 солдат, а также больше 40 танков и бронемашин 2024-12-16 12:35
В Керченском проливе в минувший уикенд затонуло сразу два танкера рф 2024-12-16 11:33
С 16 декабря в Украине вводят новые графики почасовых отключений электроэнергии - ЧТО И КАК ИЗМЕНИТСЯ 2024-12-16 09:36