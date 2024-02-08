Жизнь В Никополе в упор расстреляли автомобиль заместителя городского головы

2024-02-08 13:35

В Днепропетровской области неизвестный расстрелял автомобиль заместителя городского головы Никополя. Чиновник погиб на месте, сообщила Нацполиция в четверг 8 февраля.

"Сегодня в полицию поступило сообщение, что неизвестный расстрелял автомобиль, принадлежащий заместителю городского головы Никополя. На месте происшествия полицейские установили, что нападавший применил неустановленное оружие, в результате чего автомобиль загорелся. После тушения пожара в салоне было обнаружено тело 59-летнего мужчины", - говорится в сообщении.

Утверждается, что полицейские установили приметы нападающего. Сейчас идет сбор и анализ вещественных доказательств, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемого.

На розыск подозреваемого ориентирован весь личный состав полиции региона. Для задержания вооруженного нападающего на место выехало руководство областной полиции, спецназовцы КОРД и все правоохранительные структуры.

Начато досудебное расследование по факту умышленного убийства (п.5 ч.2 ст.115 УК Украины).

В то же время местное издание Прихист сообщает, что в Никополе был убит заместитель городского головы Виталий Журавлев.