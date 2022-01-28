Детали Фотошоп больше не нужен: делаем улыбку белоснежной, как у инфлюенсеров!

2022-01-28 16:47

Фотошоп творит чудеса. Каждый второй пользователь соцсетей стремится сделать голливудскую улыбку и выглядеть на миллион с помощью фоторедакторов. Реально ли заполучить роскошную улыбку без ретуши? Давайте разбираться.

Красивые зубы - белые зубы

Красивые зубы - обязательный атрибут современного человека. Лучезарная улыбка поднимает окружающим настроение и помогает расположить к себе собеседника. Мы живем в эпоху соцсетей и качественных фоторедакторов. Поэтому, замаскировать проблему с зубами - элементарно! Тем, кто по каким-то причинам стесняется улыбаться, на помощь приходят программы – «отбеливатели» зубов: BeautyPlus, Facetune, AirBrush, Photoshop Fix и т.д.

Фотошопом не обманешь

Как правило, если у человека некрасивые зубы, он улыбается значительно реже и делает это неуверенно, скрывая несовершенство. Но если в соцсетях, благодаря фантазии и фотокоррекции, можно избежать лишней демонстрации своих недостатков, то в реальной жизни, скрыть факт наличия проблем с зубами практически невозможно. Все, как в сказке про Золушку, приходит время и весь антураж пропадает.

Разочарование вместо очарования

Стильные визуальные эффекты Photoshop в реальной жизни, как правило, оборачиваются разочарованием. В некоторых случаях даже приводят к состоянию тяжелой депрессии. Человек смотрится в зеркало и видит в отражении себя настоящего - с серыми или даже пожелтевшими зубами. А это уж точно не про красоту и Голливуд. От чего же зависит наша белизна зубов? Факторов - множество. Это и гигиена полости рта, и чрезмерное употребление чая и кофе, вредные привычки, употребление продуктов, богатых красителями, и элементарная генетическая предрасположенность. Все это верный признак того, что нужно обратиться к стоматологу. Ведь эстетический дискомфорт, со временем, может привести к серьезным проблемам с психическим здоровьем.

Белоснежня улыбка без фотошопа - это реально?

Мария Нордина - инстаблогер-миллионник. Завоевать масштабную любовь аудитории помогает ей, в том числе, чудодейственная сила улыбки. На каждой фотографии девушка буквально обезоруживает своими белоснежными зубками. Мария понимает, как важен в соцсетях качественный визуальный контент, и как важно быть примером для тех же миллионов подписчиков. Ведь безупречная улыбка – это не просто часть ее имиджа, это демонстрация здоровья и молодости.

Что для Марии Нординой означает красивая улыбка на самом деле? Восемь лет назад Мария освоила популярный бьюти-тренд - отбеливание зубов с помощью LED-технологий. Первую студию отбеливания девушка открыла в 2014 году в Самаре. Сегодня Нордина - предпринимательница, владелица сети салонов по отбеливанию зубов в странах СНГ и Европы. На данный момент франшиза Марии Нординой насчитывает более 130 студий. Охват рынка делает ее лучшей среди конкурентов и лидером во всей восточной Европе. В 2021 году предпринимательница выпустила книгу "Улыбка на миллион", где подробно рассказала о своем путь и секретах предпринимательства, этапах создания масштабной сети "Smile ROOM". Через лайфтайл и тревел блог в Instagram Мария пытается донести философию здоровья и заботы о зубах. Ведь современные способы отбеливания зубов, которые применяются у нее в салонах, не только создают блистательную улыбку, но и укрепляют эмаль зубов, а значит, защищает их от разрушения. Результат становится заметен сразу после проведения процедуры.

Не бойтесь стоматологов!

Отбеливание зубов с помощью LED-технологий - завершающий этап создания красиво улыбки. Всем известно, что красивые зубы легче сохранить, чем восстановить. Поэтому не пропускайте профилактический осмотр раз в полгода. Красивая улыбка всегда начинается с посещения стоматолога! Улыбайтесь на здоровье!