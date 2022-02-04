Мир Facebook впервые в истории теряет пользователей и миллиарды долларов выручки

2022-02-04 22:12

Акции компании Meta Platforms продолжили падение после обвала накануне на 24% на фоне публикации квартальной отчетности.

На открытии торгов в США стоимость акций Meta снизилась до 238 долларов, что на 26% ниже, чем до публикации отчета, передает Страна со ссылкой на данные финансовых бирж.

Ранее акции Meta падали до 244 долларов в моменте, но затем немного отыграли и закрыли торги на уровне 249 долларов. Сегодняшнее продолжение обвала привело в моменте к тому, что рыночная стоимость Meta Platforms просела на 240 млрд долларов - примерно до 660 млрд долларов.

Такая ситуация произошла из-за того, что в Facebook впервые за 18-летнюю историю социальной сети снизилось число ежедневных активных пользователей. По данным Meta, в последнем квартале прошлого года количество пользователей сократилось примерно на 0,5 миллиона человек.

Продукты Facebook не привлекают молодую аудиторию, поскольку подростки сидят в TikTok (который в США обогнал по времени пользования даже YouTube). Компании попросту негде брать новых пользователей. Покупать новые компании не дают антимонопольные регуляторы. Нанимать разработчиков тоже все сложнее - после череды скандалов работу в Facebook рассматривают как пятно в резюме, компании приходится платить при найме "налог на бренд", завышая компенсации техническим специалистам.

При этом главный бизнес компании - продажа таргетированной рекламы - страдает от нововведений Apple и регулирования в Европе и США. По оценке финансового директора, из-за изменений в трекинге пользователей iOS Meta недополучит в этом году 10 млрд долларов выручки.

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