Детали Зеленский жалуется, что из Украины вывели 12,5 млрд долл., но при этом сам прячет деньги в офшорах, а Ермак покупает квартиру в Лондоне

2022-02-04 14:53

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Циничная и лживая украинская власть во главе с Зеленским жалуется, что из Украины вывели 12,5 млрд долл. на фоне слухов о возможном российском вторжении. Во-первых, эти слухи сама украинская власть и породила, а во-вторых, они сами же выводят наворованные деньги за рубеж. СМИ сообщают, что вице-президент Ермак недавно купил квартиру в Лондоне. Готовятся бежать из страны. А сколько таких случаев еще не стали достоянием общественности? Сколько власть Зеленского за последний месяц вывела из страны?

А выводить деньги в офшоры Зеленский и его окружение умеют очень хорошо. Как показали Pandora Papers, Зеленский уклонялся от уплаты налогов путем махинаций с офшорами в бытность главой "Квартала", а после избрания президентом получал от своих компаний роялти и дивиденды.

И выводить сегодня у Зеленского есть что. "Большое строительство" — очень прибыльная тема для президента. Его "кошельки", как тот же Трухин, возят откаты с "Большого строительства" в сумках. И если у Трухина в багажнике валялись 150 тыс. долл., представьте, сколько таких откатов стекается на Банковую. Неудивительно, что на квартиры в Европе хватает не только Зеленскому, но и Ермаку, Шефиру и прочим приспешникам режима.

У Зеленского прекрасно понимают, что "зеленая" власть скоро падет, а потому пытаются спасти наворованное, вкладывая его в недвижимость на Западе, выводя миллионы долларов в офшоры.

Если Зеленский не боится, в чем он пытается убедить украинцев через свои ролики, пусть просто вернет свои (наворованные) деньги в Украину. Покажет пример, так сказать. Но этого не будет, потому что Зеленский очень боится. Он боится Путина, Медведчука, праворадикалов, массовых протестов. Самый трусливый президент в истории страны, который к тому же ничем не занимается, только лишь сохранением личной власти.

Но для спасения Украины лучше, если эта ничтожная, лживая и вороватая власть падет как можно быстрее. Пока не началась настоящая война, а экономика окончательно не превратилась в руины.

Анна Шушкевич

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