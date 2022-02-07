Украина Без операции не обойтись: Руслана Писанка после падения на сцене не может двигаться

2022-02-07 18:20

Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка после потери сознания во время спектакля "Поезд "Одесса-мама", в котором играет одну из главных ролей, оказалась в больнице. Об этом она сообщила у себя на странице в Facebook.

Как известно, инцидент произошел в пятницу, 4 февраля. О нем Писанка также написала на странице социальной сети, добавив, что в настоящее время находится в клинике и готовится к операции на ноге.

"На поклоне в нашем спектакле мы с актерами исполняем коротенький танец. Я это делаю на каблуках и, наверное, на этот раз вовремя не сманеврировала. Сделала неосторожное движение и упала. Показалось - подвернула ногу… Возможно, потому, что в зале театра было холодно, и мышцы оказались не разогретыми. А возможно, - просто неудачно оступилась", - поделилась актриса.

Как сообщается, звезде тут же вызвали "скорую". До приезда врачей она продолжала лежать на сцене, чтобы не повредить ногу. Впоследствии медики озвучили диагноз - перелом ноги со смещением, который не пройдет без оперативного вмешательства.

"[Ситуация произошла в пятницу вечером, поэтому все специалисты для этого ответственного дела будут только в понедельник. Уже завтра сдам необходимые для этого анализы. Тогда же ожидаем вместе с мужем - он рядом со мной - консилиумом и окончательное решение по операции", - добавила Писанка.

А также она отметила, что находится в одной из киевских государственных больниц - на вытяжке. К ноге у актрисы прикреплена специальная гиря, вытягивающая ногу.

"Двигаться почти не могу - только лежать на спине. Мне дают обезболивающее. И вот много сплю, высыпаюсь, потому что чувствую слабость. Наверное, из-за всего этого стресса, мой организм дал ответ - вчера поднималась высокая температура и подпрыгнуло давление. И я потому не выходила на связь к вам. Сейчас все это, к счастью, прошло", - отметила телеведущая, подчеркнув, что до сих пор не верит в произошедшее с ней.

При этом Писанка находится в прекрасном расположении духа и утверждает, что все будет хорошо, а также искренне благодарит всех, кто оказывает ей поддержку и переживает за состояние ее здоровья.