ВІЙНА В Україні Ворог активно намагається вербувати підлітків через соцмережі, онлайн-ігри та месенджери - ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

2026-09-30 16:22

В умовах війни ворожі спецслужби активно намагаються вербувати українських підлітків через соцмережі, онлайн-ігри та месенджери. Зловмисники створюють фейкові акаунти (під виглядом однолітків) і через маніпуляції, «легкі гроші» або шантаж втягують дітей у диверсії, підпали, мінування чи збір інформації про ЗСУ.

Що важливо знати

  •  Кримінальна відповідальність з 14 років!
  • Загальна відповідальність в Україні настає з 16 років, але за особливо тяжкі злочини — вже з 14 років:
  • Підпали та теракти (ст. 258 ККУ): покарання від 5 років до довічного ув’язнення.
  • Зйомка та злив інформації (ст. 114-2 ККУ): будь-яке фото чи відео техніки ЗСУ, військових об'єктів чи критичної інфраструктури (ТЕС, мости тощо) карається позбавленням волі.

 «ПРАВИЛО 3-х КРОКІВ» у разі небезпеки в інтернеті

  1. Не погоджуйся! (Припини спілкування, заблокуй контакт і не виконуй вимог).
  2. Збережи докази! (Обов'язково зроби скріншоти повідомлень та профілю шантажиста).
  3. Розкажи дорослому, якому довіряєш! (Батькам, вчителю або шкільному психологу).

Куди звертатися

  •  Телеграм-бот СБУ «Спали» ФСБешника»: t.me/Spaly_FSB_bot (якщо намагалися вербувати).
  •  Національна поліція: лінія 102.
  •  Сайт кіберполіції: ticket.cyberpolice.gov.ua

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